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«Рома» — «Лацио»: онлайн-трансляция матча 19-го тура Серии А начнётся в 22:45 мск

«Рома» — «Лацио»: онлайн-трансляция матча 19-го тура Серии А начнётся в 22:45 мск
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Сегодня, 5 января, состоится матч 19-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встретятся римские «Рома» и «Лацио». Команды будут играть на стадионе «Олимпико» в Риме. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Лукой Пайреттом (Турин, Италия). Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия — Серия А . 19-й тур
05 января 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Рома
Рим
Не начался
Лацио
Рим
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 18 сыгранных матчей «Рома» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 20 очков. «Лацио» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 35 очков. Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Наполи», у которого 44 очка.

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Турнирная таблица Серии А
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