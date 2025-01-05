Луис Суарес в отпуске помог спасти мужчину от самоубийства — A Bola

Нападающий клуба МЛС «Интер Майами» Луис Суарес помог спасти человека от суицида. Об этом сообщает A Bola.

Инцидент произошёл в районе Лагомар уругвайского города Сьюдад-де-ла-Коста 3 января. Около 23:00 по местному времени 49-летний мужчина позвонил в отдел по борьбе с семейным насилием и сообщил о своём намерении, после чего избавился от телефона и забрался на труднодоступное дерево на шестиметровую высоту, потребовав, чтобы ему разрешили увидеться с женой.

На место происшествия прибыла бригада неотложной психологической помощи, чтобы оказать мужчине поддержку и сдержать его. Там же, в Лагомаре, оказался Суарес, прибывший на родину в отпуск. Узнав о произошедшем, футболист подошёл к дереву, чтобы поговорить с мужчиной и попытаться отговорить его. После 18 часов пребывания на вершине дерева мужчина согласился спуститься. Теперь он будет направлен на психиатрическую экспертизу.

В минувшем сезоне Суарес сыграл за клуб 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до зимы 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 37-летнего футболиста составляет € 2,8 млн.