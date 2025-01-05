«ПСЖ» — «Монако»: команды не смогли забить друг другу в первом тайме

В эти минуты проходит матч Суперкубка Франции, в котором встречаются «Пари Сен-Жермен» и «Монако». Игра идёт на нейтральном стадионе «Стэдиум 974» в Дохе (Катар). В качестве главного арбитра встречи выступает Вилли Делажо (Франция). Матч начался в 19:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 0:0.

По итогам первого тайма команды не смогли распечатать ворота друг друга.

Предыдущим обладателем Суперкубка Франции является «Пари Сен-Жермен», который обыграл «Тулузу» со счётом 2:0. За «ПСЖ» отличились полузащитник Ли Кан Ин и нападающий Килиан Мбаппе.