«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: Салах вывел хозяев вперёд на 70-й минуте
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В эти минуты проходит матч 20-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Игра идёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступает Майкл Оливер (Ашингтон, Англия). Матч начался в 19:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 2:1.
Англия — Премьер-лига . 20-й тур
05 января 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Мартинес – 52' 1:1 Гакпо – 59' 2:1 Салах – 70' 2:2 Диалло – 80'
На 70-й минуте «Ливерпуль» получил право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал Мохамед Салах.
Турнирную таблицу АПЛ сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 45 очков после 18 матчей. «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место, заработав 22 очка за 19 игр.
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