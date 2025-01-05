«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: Амад Диалло забил второй мяч гостей

В эти минуты проходит матч 20-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Игра идёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступает Майкл Оливер (Ашингтон, Англия). Матч начался в 19:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 2:2.

На 80-й минуте Амад Диалло забил второй мяч «Манчестер Юнайтед».

Турнирную таблицу АПЛ сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 45 очков после 18 матчей. «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место, заработав 22 очка за 19 игр.