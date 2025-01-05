Результаты матчей Кубка Испании 5 января

Сегодня, 5 января, прошли пять матчей 1/16 финала Кубка Испании сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей 1/16 финала Кубка Испании 5 января:

«Эльче» — «Лас-Пальмас» — 4:0;

«Оуренсе» — «Вальядолид» — 3:2;

«Понферрадина» — «Реал Сосьедад» — 0:2;

«Расинг» — «Сельта» — 2:3;

«Картахена» — «Леганес» — 1:2.

Действующим победителем Кубка Испании является «Атлетик» из Бильбао, который в финальном матче прошлого сезона обыграл «Мальорку» со счётом 1:1, 4:2 пен. За «Мальорку» забил Дани Родригес, а в составе «Атлетика» отличился Ойан Сансет.