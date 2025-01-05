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«Ипсвич Таун» арендовал защитника «Аталанты»

«Ипсвич Таун» арендовал защитника «Аталанты»
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26-летний английский центральный защитник «Аталанты» Бен Годфри проведёт остаток сезона в аренде в «Ипсвич Таун», сообщает пресс-служба англичан на своём официальном сайте.

«Это была захватывающая пара дней, я просто счастлив, что подписал контракт, и не могу дождаться, когда познакомлюсь с ребятами и начну работать. Мне очень понравилось общаться с тренером, и возможность работать под его началом — это то, чему я очень рад. Я просмотрел много игр первой половины сезона, и по ним можно судить, что коллектив сплочённый, полный игроков, отдающих все силы для достижения целей. В этом сезоне я играл не так много, как хотелось бы, но я чувствую, что готов внести свой вклад, и с нетерпением жду выхода на поле», — сказал Годфри.

Защитник перешёл в «Аталанту» летом 2024 года из «Эвертона». В нынешнем сезоне англичанин провёл пять матчей за итальянский клуб во всех турнирах. Ранее футболист также выступал за «Норвич».

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