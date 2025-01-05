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«ПСЖ» обыграл «Монако» во всех семи финалах в XXI веке

Сегодня, 5 января, «Пари Сен-Жермен» обыграл «Монако» (1:0) в матче за Суперкубок Франции, таким образом парижане выиграли у монегасков во всех семи финалах в XXI веке.

Команды играли на нейтральном стадионе «Стэдиум 974» в Дохе (Катар). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Вилли Делажо (Франция). Победный мяч «ПСЖ» на 90+2-й минуте забил нападающий Усман Дембеле, которому ассистировал полузащитник Фабиан Руис.

Российский вратарь Матвей Сафонов провёл матч на скамейке запасных, а полузащитник «Монако» Александр Головин был заменён на Ламина Камара на 72-й минуте.

Предыдущим обладателем Суперкубка Франции является «Пари Сен-Жермен», который обыграл «Тулузу» со счётом 2:0. У парижан отличились полузащитник Ли Кан Ин и нападающий Килиан Мбаппе.