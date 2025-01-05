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«Манчестер Юнайтед» прервал серию из четырёх поражений, сыграв вничью с лидером АПЛ

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ливерпулем» со счётом 2:2 в матче 20-го тура АПЛ. Таким образом, «Манчестер Юнайтед» прервал серию из четырёх поражений, сыграв вничью с лидером чемпионата Англии.

В предыдущих четырёх матчах «Манчестер Юнайтед» потерпел четыре поражения с общим счётом 3:11.

На 52-й минуте защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес открыл счёт, ему ассистировал хавбек Бруно Фернандеш. Ответный мяч «Ливерпуля» спустя семь минут забил нападающий Коди Гакпо. На 70-й минуте хозяева поля получили право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал Мохамед Салах. На 80-й минуте Амад Диалло забил второй мяч «Манчестер Юнайтед».

На данный момент турнирную таблицу АПЛ сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 46 очков после 19 матчей. «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место, заработав 23 очка за 20 игр.