«Манчестер Юнайтед» прервал серию из четырёх поражений, сыграв вничью с лидером АПЛ

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ливерпулем» со счётом 2:2 в матче 20-го тура АПЛ. Таким образом, «Манчестер Юнайтед» прервал серию из четырёх поражений, сыграв вничью с лидером чемпионата Англии.
В предыдущих четырёх матчах «Манчестер Юнайтед» потерпел четыре поражения с общим счётом 3:11.
На 52-й минуте защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес открыл счёт, ему ассистировал хавбек Бруно Фернандеш. Ответный мяч «Ливерпуля» спустя семь минут забил нападающий Коди Гакпо. На 70-й минуте хозяева поля получили право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал Мохамед Салах. На 80-й минуте Амад Диалло забил второй мяч «Манчестер Юнайтед».
На данный момент турнирную таблицу АПЛ сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 46 очков после 19 матчей. «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место, заработав 23 очка за 20 игр.
- 5 января 2025
-
22:08
-
21:58
-
21:51
-
21:46
-
21:45
-
21:42
-
21:35
-
21:34
-
21:32
-
21:26
-
21:26
-
21:21
-
21:10
-
20:59
-
20:49
-
20:42
-
20:39
-
20:32
-
20:21
-
20:18
-
20:05
-
19:46
-
19:31
-
19:24
-
19:07
-
19:01
-
18:57
-
18:53
-
18:19
-
18:07
-
18:00
-
18:00
-
17:44
-
17:36
-
17:22