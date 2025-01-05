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19:30 Мск
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Головин не выигрывает трофеи с 2016 года. Тогда он стал чемпионом России с ЦСКА

Головин не выигрывает трофеи с 2016 года. Тогда он стал чемпионом России с ЦСКА
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Сегодня, 5 января, «Монако» с Александром Головиным в составе проиграл «Пари Сен-Жермен» (0:1) в матче за Суперкубке Франции. Российский полузащитник не может выиграть ни одного трофея с 2016 года, когда он стал чемпионом России с московским ЦСКА.

Суперкубок Франции 2024 . Финал
05 января 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
1 : 0
Монако
Монако
1:0 Дембеле – 90+2'    

Команды играли на нейтральном стадионе «Стэдиум 974» в Дохе (Катар). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Вилли Делажо (Франция). Победный мяч «ПСЖ» на 90+2-й минуте забил нападающий Усман Дембеле, которому ассистировал полузащитник Фабиан Руис.

28-летний Головин выступает в составе «Монако» с лета 2018 года. В текущем сезоне российский хавбек отметился двумя голами и одной результативной передачей в 20 матчах во всех турнирах. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 30 млн.

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