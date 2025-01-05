«ПСЖ» взял первый трофей после ухода Килиана Мбаппе

«ПСЖ» победил «Монако» (1:0) и стал обладателем Суперкубка Франции. Таким образом, «ПСЖ» взял первый трофей после ухода нападающего Килиана Мбаппе из французского клуба. Мбаппе перешёл в мадридский «Реал» летом 2024 года.

Победный мяч «ПСЖ» на 90+2-й минуте забил нападающий Усман Дембеле, которому ассистировал полузащитник Фабиан Руис.

Российский вратарь Матвей Сафонов провёл матч на скамейке запасных, а полузащитник «Монако» Александр Головин был заменён на Ламина Камара на 72-й минуте.

Предыдущим обладателем Суперкубка Франции является также «ПСЖ», который обыграл «Тулузу» со счётом 2:0. У парижан отличились полузащитник Ли Кан Ин и нападающий Килиан Мбаппе.