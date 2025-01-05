Матвей Сафонов выиграл свой первый трофей в карьере

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов стал обладателем Суперкубка Франции. В финальном матче парижане обыграли «Монако» (1:0). Этот трофей стал для российского вратаря первым в карьере.

Команды играли на нейтральном стадионе «Стэдиум 974» в Дохе (Катар). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Вилли Делажо (Франция). Победный мяч «ПСЖ» на 90+2-й минуте забил нападающий Усман Дембеле, которому ассистировал полузащитник Фабиан Руис.

Сафонов перешёл в «ПСЖ» из «Краснодара» минувшим летом. За этот период он принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в трёх из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.