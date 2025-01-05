Агент Дркушича подтвердил возвращение игрока в «Зенит» из «Црвены Звезды» в январе

Футбольный агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Зенита» Ваньи Дркушича, находящегося в аренде в «Црвене Звезде», подтвердил предстоящее возвращение игрока в Россию.

«Правда, что «Зенит» и «Црвена» договорились о возвращении Ваньи после январских матчей Лиги чемпионов», — сказал Ратковица в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Действующее трудовое соглашение игрока с сербским клубом рассчитано до лета 2025 года с опцией выкупа контракта. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 4 млн.