«Торино» не смог обыграть «Парму» в матче 19-го тура Серии А

Завершился матч 19-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Торино» и «Парма». Игра прошла на стадионе «Олимпико Гранде Торино» во Турине (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Эрманно Феличани. Итоговый результат — 0:0.

Команды не смогли забыть друг другу в матче. В игре было показано три жёлтых карточки.

«Торино» после этого матча набрал 21 очко и занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А. «Парма» с 19 очками после аналогичного количестве игр идёт 15-й. Турнирную таблицу чемпионата Италии по футболу возглавляет «Наполи» с 44 очками после 19 встреч.