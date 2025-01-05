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«Торино» не смог обыграть «Парму» в матче 19-го тура Серии А

«Торино» не смог обыграть «Парму» в матче 19-го тура Серии А
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Завершился матч 19-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Торино» и «Парма». Игра прошла на стадионе «Олимпико Гранде Торино» во Турине (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Эрманно Феличани. Итоговый результат — 0:0.

Италия — Серия А . 19-й тур
05 января 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Торино
Турин
Окончен
0 : 0
Парма
Парма

Команды не смогли забыть друг другу в матче. В игре было показано три жёлтых карточки.

«Торино» после этого матча набрал 21 очко и занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А. «Парма» с 19 очками после аналогичного количестве игр идёт 15-й. Турнирную таблицу чемпионата Италии по футболу возглавляет «Наполи» с 44 очками после 19 встреч.

Турнирная таблица Серии А
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