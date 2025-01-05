Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сафонов — первый за 23 года россиянин, выигравший трофей во Франции

Сафонов — первый за 23 года россиянин, выигравший трофей во Франции
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов стал обладателем Суперкубка Франции. В финальном матче парижане обыграли «Монако» (1:0). Таким образом, Сафонов стал первым за 23 года россиянином с трофеем во Франции.

Суперкубок Франции 2024 . Финал
05 января 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
1 : 0
Монако
Монако
1:0 Дембеле – 90+2'    

До Сафонова последним российским футболистом, выигрывавшим трофей во Франции, был полузащитник Алексей Смертин, выступавший за «Бордо». В 2002-м Смертин вместе с клубом стал обладателем Кубка лиги.

Сафонов перешёл в «ПСЖ» из «Краснодара» минувшим летом. За этот период он принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в трёх из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

Материалы по теме
Матвей Сафонов выиграл свой первый трофей в карьере
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android