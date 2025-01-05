Сафонов — первый за 23 года россиянин, выигравший трофей во Франции

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов стал обладателем Суперкубка Франции. В финальном матче парижане обыграли «Монако» (1:0). Таким образом, Сафонов стал первым за 23 года россиянином с трофеем во Франции.

До Сафонова последним российским футболистом, выигрывавшим трофей во Франции, был полузащитник Алексей Смертин, выступавший за «Бордо». В 2002-м Смертин вместе с клубом стал обладателем Кубка лиги.

Сафонов перешёл в «ПСЖ» из «Краснодара» минувшим летом. За этот период он принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в трёх из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.