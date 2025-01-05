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«Всё могло быть гораздо хуже». Капитан «Ливерпуля» ван Дейк высказался о ничьей с «МЮ»

«Всё могло быть гораздо хуже». Капитан «Ливерпуля» ван Дейк высказался о ничьей с «МЮ»
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Защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал ничейный результат матча 20-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (2:2).

Англия — Премьер-лига . 20-й тур
05 января 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Мартинес – 52'     1:1 Гакпо – 59'     2:1 Салах – 70'     2:2 Диалло – 80'    

«Всё могло быть гораздо хуже, если быть абсолютно честными с самими собой. У них был большой шанс в конце, и всё могло быть гораздо хуже, чем сейчас. Я определённо разочарован тем, что мы потеряли очки дома, но что есть, то есть, и мы должны двигаться дальше, и мы это сделаем.

Мы сделали счёт 2:1, а затем нужно было попытаться управлять игрой и держать мяч дольше, чем три или четыре передачи. Временами мы слишком легко теряли мяч, и тогда мы были более открыты, чем должны были. Мы не идеальны, мы всё ещё учимся, и мы должны извлечь уроки и из этого.

Недооценка «Манчестер Юнайтед»? Это всё СМИ. СМИ говорят об этом. К нам это не имеет никакого отношения. Мы готовились к очень сложной игре. Мы не думали ни о чём подобном», — приводит слова ван Дейка ВВС со ссылкой на Sky Sport.

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