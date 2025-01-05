Бруну Фернандеш: если мы так играем с «Ливерпулем», то почему не можем с другими?

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал результат матча 20-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (2:2).

«Нас критиковали, и справедливо. Наше положение в турнирной таблице говорит само за себя, мы потеряли слишком много очков. Даже сегодня мы не можем быть довольны результатом. Нам нужны очки, и мы могли выиграть матч в конце, но это справедливый результат. Обе команды показали хороший футбол.

Я очень расстроен. Если мы показываем такой уровень с «Ливерпулем», первым в лиге, почему мы не можем делать это везде? Меня это расстраивает. Кроме того, я наконец-то показал достойную игру.

Мы знаем, как тяжело играть против «Ливерпуля». Сегодня мы приложили все усилия», — приводит слова Фернандеша ВВС со ссылкой на Sky Sports.