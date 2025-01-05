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Бруну Фернандеш: если мы так играем с «Ливерпулем», то почему не можем с другими?

Бруну Фернандеш: если мы так играем с «Ливерпулем», то почему не можем с другими?
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал результат матча 20-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (2:2).

Англия — Премьер-лига . 20-й тур
05 января 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Мартинес – 52'     1:1 Гакпо – 59'     2:1 Салах – 70'     2:2 Диалло – 80'    

«Нас критиковали, и справедливо. Наше положение в турнирной таблице говорит само за себя, мы потеряли слишком много очков. Даже сегодня мы не можем быть довольны результатом. Нам нужны очки, и мы могли выиграть матч в конце, но это справедливый результат. Обе команды показали хороший футбол.

Я очень расстроен. Если мы показываем такой уровень с «Ливерпулем», первым в лиге, почему мы не можем делать это везде? Меня это расстраивает. Кроме того, я наконец-то показал достойную игру.

Мы знаем, как тяжело играть против «Ливерпуля». Сегодня мы приложили все усилия», — приводит слова Фернандеша ВВС со ссылкой на Sky Sports.

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