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Результаты матчей английской Премьер-лиги 5 января

Результаты матчей английской Премьер-лиги 5 января
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В воскресенье, 5 января, состоялось два матча 20-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Англии 5 января:

«Фулхэм» — «Ипсвич Таун» — 2:2;
«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» — 2:2.

На первом месте в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025 располагается «Ливерпуль», у которого 46 очков. «Арсенал» занимает второе место. Команда Микеля Артеты набрала 40 очков за 20 матчей. На третьей строчке находится «Ноттингем Форест», набравший 37 очков. В зоне вылета на данный момент идут «Ипсвич Таун» (16), «Лестер Сити» (14) и «Саутгемптон» (6).

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