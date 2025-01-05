«Ливерпуль» продлил беспроигрышную серию до 24 матчей во всех турнирах
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Сегодня, 5 января, «Ливерпуль» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2) в матче 20-го тура английской Премьер-лиги. Таким образом, подопечные Арне Слота продлили свою беспроигрышную серию до 24 матчей во всех турнирах.
Англия — Премьер-лига . 20-й тур
05 января 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Мартинес – 52' 1:1 Гакпо – 59' 2:1 Салах – 70' 2:2 Диалло – 80'
В последний раз мерсисайдцы проигрывали 14 сентября в матче с «Ноттингем Форест» (0:1) в 4-м туре английской Премьер-лиги.
На первом месте в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025 располагается «Ливерпуль», у которого 46 очков. «Арсенал» занимает второе место. Команда Микеля Артеты набрала 40 очков за 20 матчей. На третьей строчке находится «Ноттингем Форест», набравший 37 очков. «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место, заработав 23 очка за 20 игр.
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