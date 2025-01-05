Сафонов — первый россиянин, выигравший Суперкубок Франции

Голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов стал обладателем Суперкубка Франции по футболу. В матче за трофей парижане обыграли «Монако» (1:0). Таким образом, Матвей Сафонов стал первым россиянином, выигравшим Суперкубок Франции.

Сафонов перешёл в «ПСЖ» из «Краснодара» минувшим летом. За этот период он принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в трёх из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение российского игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.