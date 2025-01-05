Игроки «ПСЖ» получили трофей за победу в Суперкубке Франции

Сегодня, 5 января, состоялся матч Суперкубка Франции, в котором встречались «Пари Сен-Жермен» и «Монако». Команды играли на нейтральном стадионе «Стэдиум 974» в Дохе (Катар). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Вилли Делажо (Франция). «ПСЖ» обыграл «Монако» со счётом 1:0. После игры была проведена церемония награждения.

Победный мяч «ПСЖ» на 90+2-й минуте забил нападающий Усман Дембеле, которому ассистировал полузащитник Фабиан Руис.

Российский вратарь Матвей Сафонов провёл матч на скамейке запасных, а полузащитник «Монако» Александр Головин был заменён на Ламина Камара на 72-й минуте.

Предыдущим обладателем Суперкубка Франции является также «ПСЖ», который обыграл «Тулузу» со счётом 2:0. У парижан отличились полузащитник Ли Кан Ин и нападающий Килиан Мбаппе.