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Генсек РФС рассказал, чего желает отечественному футболу в 2025 году

Генсек РФС рассказал, чего желает отечественному футболу в 2025 году
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов дал пожелание отечественному футболу и спорту в 2025 году.

«Желаю болельщикам здоровья и процветания. Российскому футболу — дальнейшего развития, а всему российскому спорту — скорейшего возвращения к официальным международным соревнованиям», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.

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