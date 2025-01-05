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«Ливерпуль» и «МЮ» сыграли вничью в третьем из четырёх последних матчей в АПЛ

«Ливерпуль» и «МЮ» сыграли вничью в третьем из четырёх последних матчей в АПЛ
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Сегодня, 5 января, состоялся матч 20-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась вничью со счётом 2:2. Таким образом, эти команды сыграли вничью в третьем из четырёх последних очных матчей в рамках АПЛ.

Англия — Премьер-лига . 20-й тур
05 января 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Мартинес – 52'     1:1 Гакпо – 59'     2:1 Салах – 70'     2:2 Диалло – 80'    

На первом месте в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025 располагается «Ливерпуль», у которого 46 очков. «Арсенал» занимает второе место. Команда Микеля Артеты набрала 40 очков за 20 матчей. На третьей строчке находится «Ноттингем Форест», набравший 37 очков. «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место, заработав 23 очка за 20 игр.

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