«Ливерпуль» и «МЮ» сыграли вничью в третьем из четырёх последних матчей в АПЛ

Сегодня, 5 января, состоялся матч 20-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась вничью со счётом 2:2. Таким образом, эти команды сыграли вничью в третьем из четырёх последних очных матчей в рамках АПЛ.

На первом месте в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025 располагается «Ливерпуль», у которого 46 очков. «Арсенал» занимает второе место. Команда Микеля Артеты набрала 40 очков за 20 матчей. На третьей строчке находится «Ноттингем Форест», набравший 37 очков. «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место, заработав 23 очка за 20 игр.