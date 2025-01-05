Арне Слот прокомментировал ничью «Ливерпуля» в матче с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о результате матча 20-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (2:2).

«Мы начали очень хорошо, у нас было три голевых момента в игре, а затем наступил период, который дался нам сложнее. Тяжело, когда играешь против качественных игроков в низком блоке, у них были только Хойлунд и Диалло в роли нападающих.

Не всегда легко найти лазейки, и именно это и произошло. Когда мы проигрывали со счётом 0:1, нам стало ещё сложнее, но я был очень доволен тем настроем, который мы продемонстрировали, когда смогли выйти вперёд», — приводит слова Слота BBC.

На 52-й минуте защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес открыл счёт, ему ассистировал хавбек Бруно Фернандеш. Ответный мяч «Ливерпуля» спустя семь минут забил нападающий Коди Гакпо. На 70-й минуте хозяева поля получили право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал Мохамед Салах. На 80-й минуте Амад Диалло забил второй мяч «Манчестер Юнайтед».

Турнирную таблицу АПЛ сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 46 очков после 19 матчей. «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место, заработав 23 очка за 20 игр.