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Арне Слот прокомментировал ничью «Ливерпуля» в матче с «Манчестер Юнайтед»

Арне Слот прокомментировал ничью «Ливерпуля» в матче с «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о результате матча 20-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (2:2).

Англия — Премьер-лига . 20-й тур
05 января 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Мартинес – 52'     1:1 Гакпо – 59'     2:1 Салах – 70'     2:2 Диалло – 80'    

«Мы начали очень хорошо, у нас было три голевых момента в игре, а затем наступил период, который дался нам сложнее. Тяжело, когда играешь против качественных игроков в низком блоке, у них были только Хойлунд и Диалло в роли нападающих.

Не всегда легко найти лазейки, и именно это и произошло. Когда мы проигрывали со счётом 0:1, нам стало ещё сложнее, но я был очень доволен тем настроем, который мы продемонстрировали, когда смогли выйти вперёд», — приводит слова Слота BBC.

На 52-й минуте защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес открыл счёт, ему ассистировал хавбек Бруно Фернандеш. Ответный мяч «Ливерпуля» спустя семь минут забил нападающий Коди Гакпо. На 70-й минуте хозяева поля получили право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал Мохамед Салах. На 80-й минуте Амад Диалло забил второй мяч «Манчестер Юнайтед».

Турнирную таблицу АПЛ сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 46 очков после 19 матчей. «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место, заработав 23 очка за 20 игр.

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