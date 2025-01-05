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Аморим — о ничьей с «Ливерпулем»: «МЮ» должен быть действительно разочарован

Аморим — о ничьей с «Ливерпулем»: «МЮ» должен быть действительно разочарован
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о ничьей с «Ливерпулем» (2:2) в рамках 20-го тура АПЛ.

Англия — Премьер-лига . 20-й тур
05 января 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Мартинес – 52'     1:1 Гакпо – 59'     2:1 Салах – 70'     2:2 Диалло – 80'    

«Ожидания [СМИ] сильно отличались от того, что мы увидели. Я больше злюсь из-за других игр, поэтому мне ещё сложнее понять некоторые вещи. Дело не в системе, не в технике, а в чём-то другом, и это трудно понять тренеру.

Это одно очко, и я думаю, что мы должны разозлиться и разочароваться больше, чем в игре с «Ньюкаслом». Мы должны быть действительно разочарованы, а я должен успокоиться и говорить правильные вещи. Мы находимся в трудной ситуации. Нам нужно очень много бороться, чтобы выбраться из этой ситуации.

То, что мы были по-настоящему конкурентоспособны, является решающим фактором в дальнейшем. Я доволен игрой, недоволен результатом, но очень, очень зол за из-за остальных игр», — приводит слова Аморима ВВС со ссылкой на Sky Sports.

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