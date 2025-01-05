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Экс-защитник «Химок» Тихий отреагировал на арест Туфана Садыгова

Экс-защитник «Химок» Тихий отреагировал на арест Туфана Садыгова
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Бывший защитник «Химок» Дмитрий Тихий прокомментировал информацию об аресте инвестора подмосковного клуба Туфана Садыгова.

«Я же не знаю всех тонкостей, что он сделал. Могут написать одно, а было совсем другое. Тяжело судить. Наверное, был лёгкий шок — как так, почему, внутри себя попереживал, что сейчас будет с пацанами. Он же всё-таки за клуб отвечает. Многих в команде знаю, общаемся», — приводит слова Тихого «РБ Спорт».

Напомним, Туфан Садыгов находится под домашним арестом. Отмечалось, что в ноябре 2024 года в отношении Садыгова было возбуждено уголовное дело по ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество».

«Химки» по итогам первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги занимают 13-е место в турнирной таблице. Команда из Подмосковья набрала 16 очков по результатам 18 матчей.

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