Экс-защитник «Химок» Тихий отреагировал на арест Туфана Садыгова

Бывший защитник «Химок» Дмитрий Тихий прокомментировал информацию об аресте инвестора подмосковного клуба Туфана Садыгова.

«Я же не знаю всех тонкостей, что он сделал. Могут написать одно, а было совсем другое. Тяжело судить. Наверное, был лёгкий шок — как так, почему, внутри себя попереживал, что сейчас будет с пацанами. Он же всё-таки за клуб отвечает. Многих в команде знаю, общаемся», — приводит слова Тихого «РБ Спорт».

Напомним, Туфан Садыгов находится под домашним арестом. Отмечалось, что в ноябре 2024 года в отношении Садыгова было возбуждено уголовное дело по ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество».

«Химки» по итогам первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги занимают 13-е место в турнирной таблице. Команда из Подмосковья набрала 16 очков по результатам 18 матчей.