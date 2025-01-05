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«ПСЖ» выиграл четвёртый трофей под руководством Луиса Энрике

«ПСЖ» выиграл четвёртый трофей под руководством Луиса Энрике
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«ПСЖ» победил «Монако» (1:0) и стал обладателем Суперкубка Франции. Таким образом, «ПСЖ» выиграл четвёртый трофей под руководством испанского тренера Луиса Энрике.

Суперкубок Франции 2024 . Финал
05 января 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
1 : 0
Монако
Монако
1:0 Дембеле – 90+2'    

Победный мяч «ПСЖ» на 90+2-й минуте забил нападающий Усман Дембеле, которому ассистировал полузащитник Фабиан Руис.

Российский вратарь Матвей Сафонов провёл матч на скамейке запасных, а полузащитник «Монако» Александр Головин был заменён на Ламина Камара на 72-й минуте.

Предыдущим обладателем Суперкубка Франции является также «ПСЖ», который обыграл «Тулузу» со счётом 2:0. У парижан отличились полузащитник Ли Кан Ин и нападающий Килиан Мбаппе.

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