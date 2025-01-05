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Тихий — о Гогниеве в «Химках»: кипел, а не пытался разобраться в ситуации. Крики-оры

Тихий — о Гогниеве в «Химках»: кипел, а не пытался разобраться в ситуации. Крики-оры
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Бывший защитник «Химок» Дмитрий Тихий поделился мнением о работе тренера Спартака Гогниева в подмосковном клубе. На данный момент Гогниев возглавляет владикавказскую «Аланию».

— Сообщалось, что были драки на тренировках с Гогниевым. Про Гулиева писали...
— Не было у них там драк. Я не видел. Он просто такой тренер — кипит, вспыльчивый, ему какие-то моменты не нравились. Когда среди ребят пошёл разговор, что у нас что-то не так, не так играем, он об этом начал узнавать. Когда ему впрямую это говорили, он кипел, а не пытался разобраться в ситуации, что-то подкорректировать. Сразу крики-оры, всё зарубал, всё нафиг, — приводит слова Тихого «РБ Спорт».

Гогниев вернулся в «Аланию» в сентябре 2024 года. Ранее он руководил «Аланией» в период с июля 2019 по май 2022 года. За три сезона работы он вывел команду из Второй лиги в Первую лигу, пробился в зону стыковых матчей и добрался до полуфинала Кубка России. Позже тренер успел поработать в подмосковных «Химках», откуда ушёл со скандалом.

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