Юрий Ковтун высказался о возможном возвращении Промеса в «Спартак»

Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Ковтун поделился мыслями о возможном возвращении нидерландского нападающего Квинси Промеса, ныне выступающего за «Дубай Юнайтед», в стан красно-белых.

«Промес провёл много времени в «Спартаке» и был ведущим футболистом. Его возвращение будет зависеть от взаимопонимания с главным тренером команды. Если Станкович заинтересован в услугах Квинси, а я не сомневаюсь, что он уже изучил этого футболиста, думаю, ответ будет положительным. Просто Станкович должен видеть его в команде, верить, что он усилит атакующую линию, донести свои идеи до Квинси.

Не думаю, что ему будет гарантировано место в стартовом составе. Нужно время, чтобы влиться в коллектив. Сейчас в команде появились новые футболисты, которые достаточно хорошо выступают именно в группе атаки. Есть конкуренция. И это хорошо для команды. Плюс у Станковича будет больше выбора», — приводит слова Ковтуна «Евро-Футбол.Ру».

Квинси Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. В 2017-м в составе красно-белых нидерландец выиграл золотые медали чемпионата России. В нынешнем сезоне футболист провёл за «Дубай Юнайтед» четыре матча, в которых отметился четырьмя забитыми голами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года.

Напомним, в марте 2024 года футболист был задержан в Дубае по запросу нидерландских властей. На родине игрок был приговорён к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотических средств.