«Забьём — и они обосрутся». Винисиус — Мбаппе в перерыве матча «Валенсия» — «Реал» Мадрид

Стали известны подробности разговора ведущих игроков мадридского «Реала» в перерыве матча 12-го тура Ла Лиги с «Валенсией» (2:1).
По информации Goal, между нападающими «Реала» Килианом Мбаппе и Винисиусом Жуниором произошёл следующий диалог:
Мбаппе. «Мы должны ответить голом».
Винисиус. «Мы забьём — и они обосрутся. Ещё немного, ещё чуть-чуть, и это произойдёт».
На 27-й минуте нападающий «Валенсии» Уго Дуро открыл счёт. На 79-й минуте был удалён форвард «Реала» Винисиус Жуниор. Ответный мяч «сливочных» на 85-й минуте забил полузащитник Лука Модрич. Победный мяч гостей на 90+6-й минуте оформил хавбек Джуд Беллингем — 2:1.
После 19 сыгранных встреч «Реал» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, набрав 43 очка. «Валенсия» после аналогичного количества игр занимает предпоследнее, 19-е место, заработав 12 очков.
- 6 января 2025
-
00:48
-
00:42
-
00:41
-
00:37
-
00:15
-
00:11
-
00:08
- 5 января 2025
-
23:40
-
23:40
-
23:29
-
23:24
-
23:18
-
23:02
-
23:01
-
22:53
-
22:36
-
22:35
-
22:32
-
22:29
-
22:25
-
22:24
-
22:18
-
22:15«Ипсвич Таун» арендовал защитника «Аталанты» Официально
-
22:08
-
21:58
-
21:51
-
21:46
-
21:45
-
21:42
-
21:35
-
21:34
-
21:32
-
21:26
-
21:26
-
21:21