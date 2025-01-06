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«Забьём — и они обосрутся». Винисиус — Мбаппе в перерыве матча «Валенсия» — «Реал» Мадрид

Стали известны подробности разговора ведущих игроков мадридского «Реала» в перерыве матча 12-го тура Ла Лиги с «Валенсией» (2:1).

По информации Goal, между нападающими «Реала» Килианом Мбаппе и Винисиусом Жуниором произошёл следующий диалог:

Мбаппе. «Мы должны ответить голом».

Винисиус. «Мы забьём — и они обосрутся. Ещё немного, ещё чуть-чуть, и это произойдёт».

На 27-й минуте нападающий «Валенсии» Уго Дуро открыл счёт. На 79-й минуте был удалён форвард «Реала» Винисиус Жуниор. Ответный мяч «сливочных» на 85-й минуте забил полузащитник Лука Модрич. Победный мяч гостей на 90+6-й минуте оформил хавбек Джуд Беллингем — 2:1.

После 19 сыгранных встреч «Реал» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, набрав 43 очка. «Валенсия» после аналогичного количества игр занимает предпоследнее, 19-е место, заработав 12 очков.