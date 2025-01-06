Салах побил рекорд Суареса по результативным действиям за 19 туров чемпионата Англии

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил 18 голов и отдал 13 результативных передач (31 голевое действие) в 19 матчах английской Премьер-лиги в нынешнем сезоне, что является самым большим показателем за данное количество встреч в чемпионате, сообщает Optа.

По данному показателю египтянин обогнал форварда Луиса Суареса, также выступавшего за «Ливерпуль». На счету уругвайца было 30 результативных действий в 19 матчах сезона-2013/2014.

На первом месте в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025 располагается «Ливерпуль», у которого 46 очков. «Арсенал» занимает второе место. Команда Микеля Артеты набрала 40 очков за 20 матчей. На третьей строчке находится «Ноттингем Форест», набравший 37 очков.