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Гранат отреагировал на информацию о возможном возвращении Промеса в «Спартак»

Гранат отреагировал на информацию о возможном возвращении Промеса в «Спартак»
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Бывший защитник московского «Спартака» Владимир Гранат поделился мыслями о возможном возвращении нидерландского нападающего Квинси Промеса, ныне выступающего за «Дубай Юнайтед», в стан красно-белых.

«У него отличные футбольные и лидерские качества. Если он будет находиться в такой же форме, в какой раньше играл за «Спартак», то это обязательно помогло бы команде.

Увеличит ли возвращение Промеса шансы «Спартака» на чемпионство? Сложно сказать, потому что непонятно, вольётся ли он в игру команды, найдёт ли контакт с новым главным тренером, и вообще, в каком состоянии он приедет.

Было бы странно, если бы после такого промежутка ему кто-то гарантировал бы место на поле. Это было бы как минимум неправильно. Своё право выходить в составе надо завоёвывать. А сейчас команда и так на ходу», — приводит слова Граната «Евро-Футбол.Ру».

Квинси Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. В 2017-м в составе красно-белых нидерландец выиграл золотые медали чемпионата России. В нынешнем сезоне футболист провёл за «Дубай Юнайтед» четыре матча, в которых отметился четырьмя забитыми голами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года.

Напомним, в марте 2024 года футболист был задержан в Дубае по запросу нидерландских властей. На родине игрок был приговорён к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотических средств.

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