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Луис Энрике прокомментировал победу «ПСЖ» в Суперкубке Франции

Луис Энрике прокомментировал победу «ПСЖ» в Суперкубке Франции
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о победе парижского клуба над «Монако» со счётом 1:0 в матче за Суперкубок Франции.

Суперкубок Франции 2024 . Финал
05 января 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
1 : 0
Монако
Монако
1:0 Дембеле – 90+2'    

«Это очень, очень позитивное чувство. Завоевание трофея — всегда источник радости. Начинать 2025 год таким образом, на почти полном стадионе, когда множество людей болеют за Париж, а парижские болельщики находятся на стадионе, — такое начало года придаёт нам сил и уверенности, поэтому мы должны воспользоваться этим и подумать о будущем.

Сегодня был очень сложный матч с соперником с очень качественными игроками, с большим количеством атакующих игроков. У нас было несколько очень хороших моментов в матче, моменты доминирования и моменты страданий в обороне, но я думаю, что в итоге гол отдал должное команде, которая никогда не прекращает бороться, которая никогда не прекращает атаковать, которая никогда не прекращает убегать, которая никогда не прекращает защищаться. Я думаю, что это очень позитивный момент, и нам нужно продолжать развивать его», — приводит слова Энрике пресс-служба клуба.

Победный мяч «ПСЖ» на 90+2-й минуте забил нападающий Усман Дембеле, которому ассистировал полузащитник Фабиан Руис.

Российский вратарь Матвей Сафонов провёл матч на скамейке запасных, а полузащитник «Монако» Александр Головин был заменён на Ламина Камара на 72-й минуте.

Предыдущим обладателем Суперкубка Франции является также «ПСЖ», который обыграл «Тулузу» со счётом 2:0. У парижан отличились полузащитник Ли Кан Ин и нападающий Килиан Мбаппе.

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