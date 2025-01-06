Луис Энрике прокомментировал победу «ПСЖ» в Суперкубке Франции

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о победе парижского клуба над «Монако» со счётом 1:0 в матче за Суперкубок Франции.

«Это очень, очень позитивное чувство. Завоевание трофея — всегда источник радости. Начинать 2025 год таким образом, на почти полном стадионе, когда множество людей болеют за Париж, а парижские болельщики находятся на стадионе, — такое начало года придаёт нам сил и уверенности, поэтому мы должны воспользоваться этим и подумать о будущем.

Сегодня был очень сложный матч с соперником с очень качественными игроками, с большим количеством атакующих игроков. У нас было несколько очень хороших моментов в матче, моменты доминирования и моменты страданий в обороне, но я думаю, что в итоге гол отдал должное команде, которая никогда не прекращает бороться, которая никогда не прекращает атаковать, которая никогда не прекращает убегать, которая никогда не прекращает защищаться. Я думаю, что это очень позитивный момент, и нам нужно продолжать развивать его», — приводит слова Энрике пресс-служба клуба.

Победный мяч «ПСЖ» на 90+2-й минуте забил нападающий Усман Дембеле, которому ассистировал полузащитник Фабиан Руис.

Российский вратарь Матвей Сафонов провёл матч на скамейке запасных, а полузащитник «Монако» Александр Головин был заменён на Ламина Камара на 72-й минуте.

Предыдущим обладателем Суперкубка Франции является также «ПСЖ», который обыграл «Тулузу» со счётом 2:0. У парижан отличились полузащитник Ли Кан Ин и нападающий Килиан Мбаппе.