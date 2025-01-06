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Результаты матчей чемпионата Франции 5 января

Результаты матчей чемпионата Франции 5 января
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В воскресенье, 5 января, прошли встречи 16-го тура французской Лиги 1. В этот день было сыграно четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Чемпионат Франции, 16-й тур. Результаты 5 января:

«Страсбург» — «Осер» — 3:1;

«Анже» — «Брест» — 2:0;

«Ланс» — «Тулуза» — 0:1;

«Марсель» — «Гавр» — 5:1.

На данный момент турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «ПСЖ». Подопечные Луиса Энрике записали в свой актив 40 очков. На втором месте находится «Марсель», на счету которого 33 очка. Замыкает лидирующую тройку «Монако», набрав 30 очков. В топ-5 также входят «Лилль» и «Лион», которые имеют в своём активе по 28 очков.

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
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