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22:45 Мск
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«Марсель» разгромил «Гавр» со счётом 5:1, Кузяев провёл на поле 53 минуты

«Марсель» разгромил «Гавр» со счётом 5:1, Кузяев провёл на поле 53 минуты
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Завершился матч 16-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Марсель» и «Гавр». Команды играли на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Томасом Леонаром. Стартовый свисток прозвучал в 22:45 мск. Хозяева одержали разгромную победу со счётом 5:1.

Франция — Лига 1 . 16-й тур
05 января 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
5 : 1
Гавр
Гавр
1:0 Ронжье – 25'     2:0 Надир – 39'     3:0 Мопе – 43'     4:0 Ваи – 66'     5:0 Гарсия – 75'     5:1 Айю – 85'    

Первый гол в матче на 25-й минуте забил полузащитник «Марселя» Валентин Ронжье. На 39-й минуте Билал Надир удвоил преимущество хозяев. На 43-й минуте форвард Ниль Мопе сделал счёт 3:0. На 66-й минуте нападающий Элье Ваи забил четвёртый мяч «Марселя». А на 75-й минуте Улиссес Гарсия отправил в сетку ворот «Гавра» пятый мяч. На 85-й минуте игрок гостей Андре Айю отыграл один мяч.

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 53-й минуте.

После этой победы в активе «Марселя» стало 33 очка. Команда находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата. «Гавр» с 12 очками идёт на 17-й строчке.

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