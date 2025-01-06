«Марсель» разгромил «Гавр» со счётом 5:1, Кузяев провёл на поле 53 минуты

Завершился матч 16-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Марсель» и «Гавр». Команды играли на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Томасом Леонаром. Стартовый свисток прозвучал в 22:45 мск. Хозяева одержали разгромную победу со счётом 5:1.

Первый гол в матче на 25-й минуте забил полузащитник «Марселя» Валентин Ронжье. На 39-й минуте Билал Надир удвоил преимущество хозяев. На 43-й минуте форвард Ниль Мопе сделал счёт 3:0. На 66-й минуте нападающий Элье Ваи забил четвёртый мяч «Марселя». А на 75-й минуте Улиссес Гарсия отправил в сетку ворот «Гавра» пятый мяч. На 85-й минуте игрок гостей Андре Айю отыграл один мяч.

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 53-й минуте.

После этой победы в активе «Марселя» стало 33 очка. Команда находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата. «Гавр» с 12 очками идёт на 17-й строчке.