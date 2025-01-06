«Рома» уверенно обыграла «Лацио» в римском дерби в Серии А
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Завершился матч 19-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Рома» и «Лацио». Игра прошла на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Лука Пайретто. «Рома» одержала победу со счётом 2:0.
Италия — Серия А . 19-й тур
05 января 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Рома
Рим
Окончен
2 : 0
Лацио
Рим
1:0 Пеллегрини – 10' 2:0 Салемакерс – 18'
Удаления: нет / Кастельянос – 90+5'
На 10-й минуте забил полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини с передачи Алексиса Салемакерса. Через восемь минут забил уже сам Салемакерс. На 90+5-й минуте был удалён игрок «Лацио» Валентин Кастельянос.
После этой победы «Рома» набрала 23 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Лацио» с 35 очками идёт четвёртым. На первом месте находится «Наполи» с 44 очками.
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