Вчера, 5 января, прошли четыре матча 19-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Италии 5 января:

«Монца» — «Кальяри» — 1:2;

«Лечче» — «Дженоа» — 0:0;

«Торино» — «Парма» — 0:0;

«Рома» — «Лацио» — 2:0.

Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии «Наполи», который записал в свой актив 44 очка. На втором месте находится «Аталанта», которая набрала 41 очко за 18 игр. Замыкает тройку лидеров «Интер», на счету которого 40 очков за 17 матчей. В топ-5 входят «Лацио» и «Ювентус», которые набрали 35 и 32 очка соответственно.