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Салах отреагировал на спад «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне

Салах отреагировал на спад «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал неудачные выступления «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне.

«Я очень удивлён выстулпениями «Манчестер Сити», но в то же время понимаю их ситуацию. У них всё время один и тот же состав. Но я уверен, что они найдут решение, чтобы вернуться на свой уровень. Вот почему мы должны сохранять тот же темп, ведь когда «Манчестер Сити подберёт правильный ключ, они больше не потеряют ни одного очка», — приводит слова Салаха Canal+.

На первом месте в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025 располагается «Ливерпуль», у которого 46 очков. «Манчестер Сити» занимает шестое место, в активе команды Хосепа Гвардиолы 34 балла.

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