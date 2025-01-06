«Манчестер Юнайтед» впервые за шесть лет смог забить на «Энфилде»

Завершился матч 20-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Встреча закончилась вничью со счётом 2:2.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» впервые с 2018 года смог забить на «Энфилде». За шесть последних лет «красные дьяволы» провели шесть выездных матчей с мерсисайдцами, в которых потерпели три поражения (0:2, 0:4, 0:7) и трижды сыграли вничью (0:0, 0:0, 2:2).

Турнирную таблицу АПЛ сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 46 очков после 19 матчей. «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место, заработав 23 очка за 20 игр.