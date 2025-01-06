«Манчестер Юнайтед» впервые за шесть лет смог забить на «Энфилде»
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Завершился матч 20-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Встреча закончилась вничью со счётом 2:2.
Англия — Премьер-лига . 20-й тур
05 января 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Мартинес – 52' 1:1 Гакпо – 59' 2:1 Салах – 70' 2:2 Диалло – 80'
Таким образом, «Манчестер Юнайтед» впервые с 2018 года смог забить на «Энфилде». За шесть последних лет «красные дьяволы» провели шесть выездных матчей с мерсисайдцами, в которых потерпели три поражения (0:2, 0:4, 0:7) и трижды сыграли вничью (0:0, 0:0, 2:2).
Турнирную таблицу АПЛ сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 46 очков после 19 матчей. «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место, заработав 23 очка за 20 игр.
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