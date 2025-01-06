Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» впервые за шесть лет смог забить на «Энфилде»

«Манчестер Юнайтед» впервые за шесть лет смог забить на «Энфилде»
Комментарии

Завершился матч 20-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Встреча закончилась вничью со счётом 2:2.

Англия — Премьер-лига . 20-й тур
05 января 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Мартинес – 52'     1:1 Гакпо – 59'     2:1 Салах – 70'     2:2 Диалло – 80'    

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» впервые с 2018 года смог забить на «Энфилде». За шесть последних лет «красные дьяволы» провели шесть выездных матчей с мерсисайдцами, в которых потерпели три поражения (0:2, 0:4, 0:7) и трижды сыграли вничью (0:0, 0:0, 2:2).

Турнирную таблицу АПЛ сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 46 очков после 19 матчей. «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место, заработав 23 очка за 20 игр.

Материалы по теме
Оказывается, «Манчестер Юнайтед» так умеет! Игра с «Ливерпулем» — огнище
Оказывается, «Манчестер Юнайтед» так умеет! Игра с «Ливерпулем» — огнище
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android