Главный тренер «Аль-Насра»: не могу относиться к Роналду как к другим

Главный тренер «Аль-Насра» Стефано Пиоли рассказал о работе с португальским нападающим Криштиану Роналду.

«Если я приезжаю на полчаса раньше, он уже на 25 минут раньше. Он всегда первым садится в автобус. Он перфекционист, который многого требует от себя и от других.

Роналду живёт для команды, он помогает, он даёт советы. Иногда я позволял ему поговорить с игроками. Я не могу относиться к нему как к другим, но он умен и уважает свою роль и мою», — приводит слова Пиоли Football Italia.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2025 года.

Роналду окунулся в воду в минусовую погоду