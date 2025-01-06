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Сергей Семак вложился в производство красной икры — Mash

Сергей Семак вложился в производство красной икры — Mash
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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак вложился в рыбный бизнес.

Как сообщает Mash, наставник сине-бело-голубых инвестировал деньги в компанию, занимающуюся производством красной икры на Ладожском озере.

Отмечается, что ранее в аналогичный бизнес вложился Станислав Черчесов. В конце 2024 года главный тренер сборной Казахстана получил прибыль, после чего продал свою долю в форелевом хозяйстве.

Семаку 48 лет, он возглавляет «Зенит» с мая 2018 года. Под его руководством команда шесть раз подряд стала чемпионом России, пять раз побеждала в Суперкубке страны и дважды выиграла Кубок России.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).

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