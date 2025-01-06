Ловчев объяснил, почему «Спартак» не станет чемпионом

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о шансах красно-белых в борьбе за чемпионство в нынешнем розыгрыше РПЛ.

«Если сегодня говорить, будет ли «Спартак» чемпионом в этом сезоне, то нет, не будет. Всё-таки «Зенит» сильнее», — приводит слова Ловчева «РИА Новости Спорт».

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», который набрал 39 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», также заработавший 39 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак», который набрал 37 очков.

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