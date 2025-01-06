Тренер «Монако» объяснил замену Головина в матче с «ПСЖ» в Суперкубке Франции

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер объяснил замену российского полузащитника Александра Головина в матче с «ПСЖ» (0:1) в Суперкубке Франции. Головин вышел на поле с первых минут и был заменён на 72-й минуте.

«Он был расстроен, но вовсе не заменой. Саша снова почувствовал боль в лодыжке, и именно это его расстроило и заставило нервничать. Я могу его понять.

Головин играл глубже в опорной зоне рядом с Закарией. Мы хотели больше владеть мячом, к тому же в предыдущих встречах мы допускали простые ошибки, когда были без мяча. Поэтому мы поставили Сашу, но в целом я им доволен, он молодец», — сказал Хюттер в эфире Okko Спорт.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 30 млн.