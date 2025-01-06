Экс-полузащитником «Химок» интересуются несколько европейских клубов

Бывший полузащитник «Химок Роман Мори Гбане попал в сферу интересов нескольких европейских клубов, сообщает Africafoot.

По данным источника, за футболистом следят бельгийский Ла Гантуаз», английский «Лутон Таун», австрийский «Рапид» и французский «Ланс».

Сейчас футболист выступает за «Жил Висенте». Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2027 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 2,5 млн.

Напомним, Мори Гбане играл за «Химки» с 2022 по 2024 год. За это время полузащитник провёл 24 матча, в которых отметился результативной передачей.

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