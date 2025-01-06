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Полузащитник «Краснодара» Кастаньо может перейти в «Ривер Плейт»

Полузащитник «Краснодара» Кастаньо может перейти в «Ривер Плейт»
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Полузащитник «Краснодара» Кевин Кастаньо может покинуть команду. Об этом сообщает VarskySports в соцсетях.

По информации источника, футболист может продолжить карьеру в Аргентине, игроком интересуется «Ривер Плейт». Окружение колумбийца полагает, что «быки» могут отпустить его в случае выгодного предложения.

В нынешнем сезоне Кастаньо принял участие в 21 матче, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. В общей сложности футболист провёл на поле 954 минуты. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 6 млн.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).

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