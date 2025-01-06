Аморим рассказал о проблеме «Манчестер Юнайтед» внутри коллектива

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим на фоне последних неудач высказался об общем настроении внутри команды.

«Все в «Манчестер Юнайтед» слишком спокойно себя чувствуют, нам нужна встряска. Я пытаюсь создать её, я бросаю вызов футболистам во всём. Мы проиграли три матча подряд дома, в некоторых играх мы проигрывали, ничего не делая», — приводит слова Аморима журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

«Манчестер Юнайтед» располагается на 13-й строчке турнирной таблицы АПЛ, в активе команды Рубена Аморима 23 очка по итогам 20 матчей.

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