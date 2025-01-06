«Это что-то из школьного футбола». Рой Кин – об игре Трента в матче с «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии Рой Кин раскритиковал игру защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда в матче 20-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» (2:2).

«Мы говорим о том, какой Трент великолепно подключается к атакам, но сегодня его защита, боже мой. Это что-то из школьного футбола. Говорят, что он может перейти в «Реал», но с такой игрой в защите он скорее отправится в «Транмир Роверс». Нужно играть лучше», — приводит слова Кина Goal.

Напомним, срок контракта Трента с «Ливерпулем» заканчивается летом 2025 года. Ранее сообщалось, что он может продолжить карьеру в «Реале».

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