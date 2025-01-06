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Сборная России отреагировала на первый трофей Матвея Сафонова в «ПСЖ»

Сборная России отреагировала на первый трофей Матвея Сафонова в «ПСЖ»
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Сборная России отреагировала на первый завоёванный трофей российского голкипера Матвея Сафонова в составе «ПСЖ». В матче за Суперкубок Франции парижане обыграли «Монако» со счётом 1:0. В этой встрече Сафонов остался на скамейке запасных.

Суперкубок Франции 2024 . Финал
05 января 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
1 : 0
Монако
Монако
1:0 Дембеле – 90+2'    

«Матвей Сафонов — обладатель Суперкубка Франции. В битве за трофей «ПСЖ» с минимальным счётом обыграл «Монако», — написано в официальном телеграм-канале сборной России.

Сафонов стал первым россиянином, выигравшим Суперкубок Франции. Также он первый за 23 года россиянин с трофеем во Франции.

Сафонов перешёл в «ПСЖ» из «Краснодара» минувшим летом. За этот период он принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в трёх из которых отыграл «на ноль».

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