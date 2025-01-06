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Маркиньос может покинуть «Спартак»

Маркиньос может покинуть «Спартак»
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Вингер московского «Спартака» Маркиньос может покинуть команду. Об этом сообщает журналист Лукас Танака в соцсетях.

По его информации, в услугах 25-летнего футболиста заинтересован «Сантос», который уже наводил справки по бразильцу и даже проводил консультации. Отмечается, что у Маркиньоса есть предложения и от других бразильских клубов.

Маркиньосу 25 лет, к «Спартаку» он присоединился в летнее межсезонье — 2024. Суммарно за красно-белых бразилец провёл 21 матч и записал на свой счёт пять результативных передач. «Спартак» по состоянию на сегодняшний день занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.

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