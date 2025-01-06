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Криштиану Роналду выбирает между тремя вариантами по будущему

Криштиану Роналду выбирает между тремя вариантами по будущему
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не торопится принимать решение по своему будущему в саудовском клубе. Напомним, контрактное соглашение футболиста с «Аль-Насром» рассчитано до 2025 года.

Как сообщает TEAMtalk, португальский игрок рассматривает три варианта по будущему. Первая идея заключается в том, чтобы продлить контракт с «Аль-Насром» и попросить руководство серьёзно усилить состав. Также Роналду рассматривает возможность возвращения в Португалию. Третий вариант Криштиану — завершение профессиональной карьеры футболиста.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 12 млн.

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